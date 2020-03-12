بسبب “كورونا”.. ماكرون يعلن إغلاق المدارس والجامعات في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل مامرون، اليوم الخميس، إغلاق كل المدارس والجامعات في فرنسا ابتداء من يوم الإثنين المقبل بسبب فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

ودعا ماكرون في خطاب متلفز الفرنسيين، المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً إلى ملازمة منازلهم تجناً لفيروس كورونا، داعياً في نفس الوقت باقي المواطنين إلى تقييد التجمعات، والتقليل من تنقلاتهم.

وأعلنت فرنسا تسجيل 15 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 48 حالة من أصل 2281 إصابة سجّلت منذ نهاية يناير الماضي.

