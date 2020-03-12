معتقل سابق يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدم تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة

أعلن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، اليوم الخميس، عن خوض المعتقل السياسي السابق، ضمن مجموعة مراكش 1984، عبد المجيد مفتاح، اعتصاما أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن المعتقل السابق عبد المجيد موفتاح، يخوض، اليوم، اعتصاما آخر أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، للمطالبة بحقوقه العادلة، والمشروعة.

وكانت الجمعية ذاتها قد أوضحت، في بلاغ سابق، “أن اعتصام المعني بالأمر يأتي احتجاجا على عدم تسوية وضعيته الاجتماعية، وإخلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدولة بالتزاماتهما بعدم تنفيذ المقرر الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة”.

وأكد المصدر ذاته أن عبد المجيد مفتاح يعيش وضعا صحيا صعبا، ويتشبث بمعالجة مسألة التقاعد بشكل استعجالي لجميع المعتقلين، الذين يعيشون أوضاعا مشابهة.