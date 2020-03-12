تصوير – يونس ميموني اغتنم خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الوداد الرياضي، الندوة الصحافية لتهنئة لاعبيه بعد الفوز على فريق اتحاد طنجة بثنائية نظيفة، لحساب منافسات البطولة الاحترافية. وقال غاريدو “تحقيق الفوز في المباريات يبقى مطمحا صعبا، وكنا نعي صعوبة المواجهة قبل بدايتها، احترمنا فريق اتحاد طنجة وخضنا المباراة بهدف تحقيق نتيجة الفوز”. وأضاف “فريق اتحاد طنجة منافس جيد، تابعت مبارياته الأخيرة ولم يكن يستحق الهزيمة، نستحق الفوز أمام فريق صعب، النتائج الإيجابية تبقى غايتنا ومهمتنا اليوم لم تكن سهلة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر غاريدو بعد الفوز على اتحاد طنجة: “الوداد حقق فوزا مهما أمام منافس صعب”- فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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