أخنوش يطالب cnss بنظام جديد للتغطية الصحية لـ3 ملايين فلاح

يعاني أزيد من 3 ملايين فلاح مغربي من عدم توفرهم على التغطية الصحية رغم أن ذلك كان من أهداف المخططالأخضر(2008- 2020) وكشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة أمام لجنة القطاعات الانتخابية بمجلس النواب أمس، أنهطلب منذ بداية المخطط الأخضر تسهيل إدماج الفلاحين في التغطية الصحية، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: “لم ننجح فيذلك“. واعتبر أخنوش أن المشكل يكمن في أن العمل الفلاحي “موسمي” بطبيعته، ودعا الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي، إلى وضع “نظام تنقيط خاص بالفلاح“، بحيث يتم تحديد سقف لأيام العمل الفلاح في السنة ما بين 130 و140 يوما، ومنح بطاقة للفلاح تسمح بتسجيل أيام عمله أينما اشتغل، بما يسمح له الاستفادة من التغطية الصحية. وأشار أخنوش إلى أن المخطط الجديد “الجيل الأخضر” 2020 -2030، تضمن وضع هدف تحقيق التغطية الصحيةل3,25، فلاح أي 80 في المائة من الفلاحين، خاصة أن الاستراتيجية الجديدة تتوقع 950 ألفا من المستغلين الفلاحينالإضافيين، و500 ألفا من الفلاحين المأجورين الإضافيين. ومن جهة أخرى أشار أخنوش إلى أن 360 ألف فلاح لهاستغلالية فلاحية تتجاوز أعمارهم 65 سنة، وهم لا يتوفرون على أي تغطية صحية ولا يستفيدون من التقاعد، مشيرا إلىأن هناك إشكالية مطروحة تتمثل في احتمال توقف هؤلاء الفلاحين عن استغلال أراضيهم، مع تقدمهم في السن. وأشارالوزير إلى أنه الوزارة تدرس وضع آليات مبتكرة “لضمان استدامت الاستغلاليات“، من خلال دراسة إمكانية بيع الفلاحالمسن أو كراء استغلاليتهن، لشباب يرغبون في تثمين أراضي هذه الاستغلالية الفلاحية.

وفِي سياق عرضه مخطط “الجيل الأخضر” أشار إلى أن كلمة “جيل” تحيل على الاهتمام بالإنسان، أما كلمة“الأخضر” فتعني “استمرار التنمية الفلاحية“، ويهدف المخطط الجديد، لمضاعفة الناتج الخام الفلاحي، ومضاعفةالصادرات، وتثمين 70 في المائة من الإنتاج. كما وضع هدف إدخال 400 ألف أسرة للطبقة الوسطى الفلاحية، وتمكين350 ألف فلاح ومقاول شاب في القطاع الفلاحي، و150 ألف خريج، من الاستثمار في 1 مليون هكتار من الأراضيالجماعية. وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، بمضاعفة “التجميع الفلاحي” خمس مرات، وجعل 30 في المائة منالميزانية تدبر من طرف المهنيين. وبخصوص آليات المصاحبة، فقد تم وضع هدف ضمان اتصال 2 مليون فلاح بالمنصاتالرقمية لتسهيل مختلف الأنشطة المتصلة بالفلاحة مثل التسويق والنقل، مع توفير 5000 مستشار فلاحي.