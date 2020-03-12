شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق مدرسة كإجراء احترازي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إغلاق مدرسة "سيتي" الدولية بمنطقة الزمالك بالعاصمة القاهرة كإجراء احترازي ووقائي مع فرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة الطلاب، واتساقًا مع خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس، عقب تتبع وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.

وأشار البيان إلى أن الوزارتين تتابعان الموقف في المدارس المصرية كافة على مدار الساعة وتطمئن أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بأولياء الأمور، عدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.