شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق مدرسة كإجراء احترازي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة الطلاب، واتساقًا مع خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس، عقب تتبع وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.
وأشار البيان إلى أن الوزارتين تتابعان الموقف في المدارس المصرية كافة على مدار الساعة وتطمئن أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بأولياء الأمور، عدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تغلق مدرسة كإجراء احترازي من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.