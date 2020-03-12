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الجيش الأمريكي يتهم حزب الله بقصف قاعدة التاجي شمالي بغداد 

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الأمريكي يتهم حزب الله بقصف قاعدة التاجي شمالي بغداد

الخميس 12 مارس 2020

الجيش الأمريكي يتهم حزب الله بقصف قاعدة التاجي شمالي بغداد 

الخليج 365 - متابعات

اتهم قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم ميليشيا حزب الله الموالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد، وأسفر عن سقوط ثلاثة جنود من التحالف الدولي.

 

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وقال ماكنزي في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي اليوم: إن الولايات المتحدة لا تزال تحقق في الهجوم، ولاحظنا أن كتائب حزب الله هي المجموعة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه الهجمات.

 

وأضاف قائلا: إن ما حدث بالأمس يشير إلى أن النظام الإيراني يود الاستمرار بأنشطته الشريرة وتهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

 

وقتل جنديان، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي مساء أمس الأربعاء في هجوم بـ 18 صاروخاً كاتيوشا، استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد، ما فاقم التوتر بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.  

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