شكرا لقرائتكم كورونا يتوسع في إيران.. ويصيب كبير مستشاري خامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في إيران، وتمدد الفيروس بين صفوف المسؤولين والنواب والوزراء، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، الخميس، أن كبير مستشاري المرشد علي خامنئي أصيب.

وبحسب الوكالة: "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت أعلنت الخميس ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1075 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 429 حالة.

إلى ذلك سجلت الأيام الأخيرة إصابة عدد كبير من المسؤولين في إيران، فضلاً عن تقارير عن إصابة أكثر من 20 نائباً في البرلمان.

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والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، وفاة 5 من عناصر الحرس بكورونا، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.

من طهران (أرشيفية)

كما أصيب أيضاً مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد جواد إيرواني، بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأربعاء "وباءً عالمياً".

وكان قد أفيد الأربعاء عن إصابة وزيري الصناعة رضا رحماني، والسياحة علي أصغر منسان، في إيران. وأعلنت وكالة فارس، مساء الأربعاء، أن اثنين من أعضاء مجلس الوزراء أصيبا بفيروس "كوفيد 19".

إلى ذلك أوضحت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، بعد أيام من التكهنات بشأن صحة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إصابته أيضاً.