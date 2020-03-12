النشرة: رفع شجرة سقطت على السيارات في حي البراد في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان رجال سرية الإطفاء مع عمال ​البلدية​ عملوا على رفع وإزاحة شجرة كبيرة كانت قد وقعت على السيارات في حي البراد في المدينة بسبب الرياح القوية وقد تضررت بعض السيارات المركونة في المحلة.

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