النشرة: إندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في منطقة برالياس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن إندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في منطقة ​برالياس​ وتعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على اخماده. إضغط للمزيد

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