سعد: للارتفاع إلى مستوى المسؤولية التي يفرضها خطر وصول وكورونا إلى مرحلة الانتشار

دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وزارة الصحة والحكومة وكل مؤسسات الدولة "للارتفاع إلى مستوى المسؤولية التي يفرضها خطر وصول وباء " كورونا" إلى مرحلة الانتشار"، منتقداً "أوجه الخلل والتقصير والعجز في أداء السلطة". كما دعا المواطنين والجمعيات الصحية والتطوعية والشبابية إلى "المزيد من التجاوب والمساهمة في مجابهة خطر الوباء، منوهاً بسرعة الاستجابة من قبلهم".
ودعا "وزارة الصحة لأن تجعل استعداداتها شاملة لكل المناطق اللبنانية، سواء لجهة تجهيز العدد الكافي من المستشفيات القادرة على استقبال المشتبه بإصابتهم بالفيروس، أم لجهة إجراء الفحوصات المخبرية الضرورية"، منتقداً "ارتفاع كلفة الفحص المخبري الخاص بالفيروس، وداعياً لجعل الفحص مجاناً عندما يطلبه طبيب مختص". كما انتقد أيضاً الخلل في عمل الخط الساخن الذي حددته وزارة الصحة.
من جهة ثانية، دعا سعد الحكومة إلى "اتخاذ التدابير الإجراءات الضرورية على المطار وعلى المعابر البرية، بالإضافة إلى وقف الرحلات مع البلدان الموبوءة من دون أي تأخير"، مستنكرا "الارتفاع الهائل وغير المبرر في أسعار مواد التعقيم والتنظيف التي يحتاج اليها المواطن أشد الحاجة في هذه الأيام". كما استنكر "الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في ظل إقبال الناس على المواد التموينية".
وطالب وزارة الاقتصاد والحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة لفرض رقابة جدية على أسعار المواد الضرورية، كما طالب بتحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب واللحوم، على غرار الخبز.
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