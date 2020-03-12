أعتبر الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ردّ وزيرة ​العدل​ للتشكيلات القضائية التي صدرت عن مجلس ​القضاء​ الأعلى بمعايير تراعي الى حدٍّ بعيد إستقلالية ​السلطة​ القضائية خطوةٌ تهدف الى إستمرار وضع اليد على القضاء من قِبل السلطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: ردّ التشكيلات القضائية خطوةٌ تهدف لإستمرار وضع اليد على القضاء من قِبل السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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