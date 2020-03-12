الرهبانية المارونية: وفاة الأب أبي نادر جاء بعد صراع مع السرطان

لفتت الأمانة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية في بيان الى أن "بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي تتناقل أخبارا كاذبة وعارية عن اصلحة عن وفاة الراهب الأنطوني الماروني الأب مارون أبي نادر بفيروس كورونا"، مؤكدة أن "وفاة الأب أبي نادر فجر اليوم جاءت بعد صراع مع مرض السرطان لمدة ثمانية أشهر وقد أجريت مراسم دفنه اليوم في كنيسة مار روكز الدكوانة"، متمنية على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات.

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