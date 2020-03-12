الخارجية السعودية: تأجيل عقد القمة العربية الافريقية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تأجيل عقد القمتين السعودية - الأفريقية والعربية – الأفريقية، في ظل الدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة "كورونا".
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، موضحةً أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.
ولفتت الوزارة إلى أن الحالة الثالثة تعود لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، خالطت جدها المصاب بعد عودته من إيران في محافظة القطيف. وأوضحت أن الحالات الـ 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة.
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