الصحة العراقية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

أعلنت ​وزارة الصحة​ العراقية، ان "مختبرات وزارة الصحة و​البيئة​ أجرت 111 نموذجاً ل​حالات​ مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في ​مستشفيات​ المحافظات المختلفة، وكانت النتائج الإيجابية 6 إصابات، موزعة في ​النجف​ و​بغداد​ وبمدينة الطب في بغداد".

هذا ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 114 دولة، في حين أصيب أكثر من 118 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات بحسب آخر الإحصاءات، أكثر من 4291، حول ​العالم​.