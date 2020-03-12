اخبار العالم

الصحة العراقية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة الصحة​ العراقية، ان "مختبرات وزارة الصحة و​البيئة​ أجرت 111 نموذجاً ل​حالات​ مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في ​مستشفيات​ المحافظات المختلفة، وكانت النتائج الإيجابية 6 إصابات، موزعة في ​النجف​ و​بغداد​ وبمدينة الطب في بغداد".

هذا ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 114 دولة، في حين أصيب أكثر من 118 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات بحسب آخر الإحصاءات، أكثر من 4291، حول ​العالم​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا