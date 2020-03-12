الصحة العراقية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 111 نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مستشفيات المحافظات المختلفة، وكانت النتائج الإيجابية 6 إصابات، موزعة في النجف وبغداد وبمدينة الطب في بغداد".
هذا ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 114 دولة، في حين أصيب أكثر من 118 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات بحسب آخر الإحصاءات، أكثر من 4291، حول العالم.
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