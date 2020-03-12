الاتحاد الاوروبي: اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة تعزيز التعاون لمواجهة انتشار كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم ​المفوضية الأوروبية​ إيريك مامر، عقد اجتماع عاجل للمجلس الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل لـ"مناقشة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​"، مؤكدا على "استمرار المفوضين الأوروبيين بالقيام بالمهمات والزيارات الرسمية في الوقت الحالي"، موضحاً ان "المفوضون مازالوا يقومون بعملهم ويسافرون كما هو مجدول، وسنرى تطور وضع انتشار الفيروس، وعلى أساسه سنتخذ إجراءات، مثلا من الممكن أن ينوب بعض الأشخاص عن المفوضين في زيارتهم القادمة".

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