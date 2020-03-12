غورباتشوف لقادة العالم: لمنع اندلاع الحروب والتكاتف في التصدي لكورونا

دعا الزعيم السوفيتي السابق ​ميخائيل غورباتشوف​، قادة ​العالم​ إلى "منع اندلاع الحروب والتكاتف في التصدي ل​فيروس كورونا​ المستجد"، موضحاً انه "من المؤسف أن قادة ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ رفضوا دعوة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لزيارة ​موسكو​ بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ​النازية​"، معرباً عن "أسفه لأنهم لم ينتهزوا الفرصة لمناقشة الوضع الراهن في العالم مع الأعضاء الدائمين في ​مجلس الأمن الدولي​ وتأكيد عدم السماح بوقوع حرب نووية، ومع ذلك تأمل ​روسيا​ في أن تغلب المسؤولية على المغامرة، وأن يسود العقل على الفوضى". إضغط للمزيد

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