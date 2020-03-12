الداخلية الكويتية: إيقاف النقل الجماعي لمواجهة وباء كورونا العالمي

أعلنت ​وزارة الداخلية الكويتية​، "إيقاف النقل الجماعي في البلاد وذلك بناء على توصية السلطات الصحية بدءا من مساء هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء ​كورونا​ العالمي".

هذا كما أعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن "فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني للتدرب على مواجهة ​حالات​ الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أي مخاطر"، مبينة "تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة".