الداخلية الكويتية: إيقاف النقل الجماعي لمواجهة وباء كورونا العالمي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، "إيقاف النقل الجماعي في البلاد وذلك بناء على توصية السلطات الصحية بدءا من مساء هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي".
هذا كما أعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن "فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أي مخاطر"، مبينة "تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة".
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