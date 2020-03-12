رئيس الحكومة الإيرلندية: إغلاق جميع المدارس والجامعات لمكافحة الكورونا

أعلن رئيس ​الحكومة​ الإيرلندية ليو فارادكار، عن "إغلاق جميع ​المدارس​ و​الجامعات​ في البلاد ضمن إجراءات ردع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" في البلاد"، مشيراً الى ان "خطر الفيروس يطال المدارس والجامعات والكليات ورياض ​الأطفال​"، معلناً "حظر تجمهر أكثر من 100 شخص في مكان مغلق وأكثر من 500 شخص في مكان مفتوح، مع مواصلة تشغيل المواصلات العامة والمحال التجارية كالمعتاد"، داعياً الشركات بـ"السماح لموظفيها بأداء مهامهم من منازلهم وعقد الاجتماعات بواسطة الفيديو قدر الإمكان".

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