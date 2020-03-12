الرزاز: لتوفير المخزون الكافي من المواد الغذائية والسلع الأساسية ومشتقات الطاقة

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في تصريح صحفي ان "​الحكومة​ تعمل بشكل حثيث ومستمر على الأمور المتعلقة ب​فيروس كورونا​ والعدوى و​الوقاية​ منه، وهي تبلغ المواطنين أولا بأول بالمعلومات المتعلقة به وبكل شفافية"، لافتاً الى انه "يوجد فريق يعمل على مدار ​الساعة​ لإدارة هذا الملف"، مؤكداً على "ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاعات المختلفة التي تتأثر سلبا وبنفس الوقت معالجة كل القضايا المتعلقة بالتجارة الخارجية والداخلية"، مشدداً على "ضرورة توفير المخزون الكافي من المواد الغذائية والسلع الأساسية ومشتقات ​الطاقة​".

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