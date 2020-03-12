الصحة المصرية: إغلاق إحدى المدارس في القاهرة بسبب فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​، عن "إغلاق إحدى ​المدارس​ في منطقة الزمالك ب​القاهرة​، وفرض عزل ذاتي على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما"، مشيرة الى ان هذا "الإجراء هو وقائي، نظراً لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين ب​فيروس كورونا​".

بدوره أكد المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ هاني يونس، ان البيان المتداول ومنسوب للمجلس، بشأن نية ​الحكومة​ تعطيل الدراسة "مفبرك وليس له أي أساس من الصحة".