الصحة المصرية: إغلاق إحدى المدارس في القاهرة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن "إغلاق إحدى المدارس في منطقة الزمالك بالقاهرة، وفرض عزل ذاتي على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما"، مشيرة الى ان هذا "الإجراء هو وقائي، نظراً لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين بفيروس كورونا".
بدوره أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، ان البيان المتداول ومنسوب للمجلس، بشأن نية الحكومة تعطيل الدراسة "مفبرك وليس له أي أساس من الصحة".
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