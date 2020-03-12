بورصة لندن تسجل ادنى مستوى منذ 1987 بسبب مخاوف المستثمرين من كورونا

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس تعاملاته على أكبر تراجع يومي منذ عام 1987، حيث هبط مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 10.87%، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثيرات فيروس "كورونا" المستجد على ​الاقتصاد العالمي​.

بالتوازي، حققت مؤشرات ​الأسهم الأميركية​ هبوطاً حاداً خلال المداولات وسط ارتباك في قرارات الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة تأثير فيروس "كورونا".

وبعد التراجع الحاد الذي شهدته الاسهم الأميركية خلال افتتاح الجلسات والذي بلغ 7%، تابعت المؤشرات هبوطها ليصل "داو جونز" الصناعي إلى 1650 نقطة.