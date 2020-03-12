أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس تعاملاته على أكبر تراجع يومي منذ عام 1987، حيث هبط مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 10.87%، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثيرات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد العالمي.
بالتوازي، حققت مؤشرات الأسهم الأميركية هبوطاً حاداً خلال المداولات وسط ارتباك في قرارات الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة تأثير فيروس "كورونا".
وبعد التراجع الحاد الذي شهدته الاسهم الأميركية خلال افتتاح الجلسات والذي بلغ 7%، تابعت المؤشرات هبوطها ليصل "داو جونز" الصناعي إلى 1650 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة لندن تسجل ادنى مستوى منذ 1987 بسبب مخاوف المستثمرين من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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