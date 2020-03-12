السلطات الروسية: وقف إصدار تأشيرات للإيطاليين وحظر دخولهم إلى البلاد

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قراراً يحظر دخول مواطني إيطاليا إلى الأراضي الروسية حتى إشعار آخر، توازياً مع وقف إصدار تأشيرات الدخول الروسية لهم.
وفي ظل هذا القرار، يتعين على وزارة الداخلية الروسية، تعليق استلام الوثائق وتسجيل وإصدار الدعوة والتأشيرات للإيطاليين، تماشياً مع إبلاغ وزارة الخارجية السلطات الإيطالية بالتدابير الروسية المتخذة، نظرا لظروف خاصة مبررة ومؤقتة.
في السياق، أكدت بيانات منظمة الصحة العالمية، تحول إيطاليا إلى ثانية أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى العالم بعد الصين، حيث بلغت حصيلة ضحايا الوباء فيها 827 حالة وعدد الإصابات 12472.
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