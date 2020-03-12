السلطات الروسية: وقف إصدار تأشيرات للإيطاليين وحظر دخولهم إلى البلاد

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قراراً يحظر دخول مواطني ​إيطاليا​ إلى الأراضي الروسية حتى إشعار آخر، توازياً مع وقف إصدار تأشيرات الدخول الروسية لهم.

وفي ظل هذا القرار، يتعين على ​وزارة الداخلية​ الروسية، تعليق استلام الوثائق وتسجيل وإصدار الدعوة والتأشيرات للإيطاليين، تماشياً مع إبلاغ ​وزارة الخارجية​ السلطات الإيطالية بالتدابير الروسية المتخذة، نظرا لظروف خاصة مبررة ومؤقتة.

في السياق، أكدت بيانات ​منظمة الصحة العالمية​، تحول إيطاليا إلى ثانية أكبر بؤرة لتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19" على مستوى العالم بعد الصين، حيث بلغت حصيلة ضحايا الوباء فيها 827 حالة وعدد الإصابات 12472.