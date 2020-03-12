القضاء التركي يسجن 4 من أقرباء البغدادي لانتسابهم إلى تنظيم إرهابي

أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن على 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق ​أبو بكر البغدادي​ لمدة 6 سنوات و3 أشهر، بعد إدانتهم بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي.

وعقب سؤال وجهه القاضي خلال جلسة الاستماع للمتهمين، حول صور وفيديوهات أعضاء التنظيم التي وُجدت على هواتفهم، أنكر اثنين من المتهمين صلتهما بالبغدادي، وأقر الآخران بقرابتهما له، في حين أنكروا جميعاً تهمة الانتساب للتنظيم الإرهابي.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بحكمها المتقدم بحق المدانين الذين أوقفتهم ​السلطات التركية​ ضمن عملية أمنية ضد "داعش" شملت 4 ولايات مركزها قرشهير.