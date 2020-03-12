حماس: وصف سكان القدس بالمواطنين غير الإسرائيليين جريمة جديدة ترتكبها أميركا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، استنكار الحركة "تغيير ​وزارة الخارجية الأميركية​، وصفها المعتاد لسكان مدينة القدس من السكان ​الفلسطينيين​، إلى السكان العرب أو المواطنين غير الإسرائيليين".

ولفتت قاسم، في بيان، إلى أن "إطلاق اخارجية الأميركية لذلك الوصف على سكان ​القدس الشرقية​، هو جريمة جديدة ترتكبها الإدارة الأميركية بحق شعبنا الفلسطيني".

وشدد قاسم على أن "محاولات الاحتلال الإسرائيلي ومعه واشنطن، لن تفلح في تغيير هوية القدس وسكانها الأصليين من أبناء شعبنا، ولا تمسّكهم بمقدساتهم"، مشيراً إلى أنه "لن تستطيع قوة في الأرض تغيير حقائق التاريخ والواقع".