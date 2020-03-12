أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ال​إسرائيل​ية ​بنيامين نتانياهو​ أن "​فيروس كورونا​ سينتشر في إسرائيل على نحو كبير جدا خلال يومين"، مشيرا الى أنه "60 الى 70 في المئة من الإسرائيليين سيصابون بالفيروس وهدفنا الأساسي تخفيف إنتشاره".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: كورونا سينتشر في إسرائيل على نحو كبير جدا خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.