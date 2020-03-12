"رويترز": كبير مستشاري خامنئي مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وكالة "رويترز"، إصابة كبير مستشاري مرشد إيران علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، بفيروس "كورونا".
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الوفيات الإجمالي إلى 429 حالة.
كما شدد جهانبور على أن الوزارة رصدت 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 10075.
بموازاة ذلك، طلبت السلطات الإيرانية مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لدعمها في مكافحة الانتشار السريع للفيروس.
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