مسشتفى بيروت الحكومي: 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا أن "العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصّص للكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 158 حالة، إحتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. أما العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 206، النتائج السلبية: 199 بينما النتائج الإيجابية: 7"، موضحا أنه "غادر المستشفى 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية ويوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي".
ولفت الى أن "العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل"، مبينا أن "هذا التقرير يتضمن عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الاخرى، ويبين بالارقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على ان يعود للوزراة بيان الأرقام عن اعداد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية".
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