أعلنت ​الخطوط الجوية العراقية​ وقف رحلاتها المباشرة مع ​لبنان​ ووقفا جزئيا لرحلاتها إلى ​الأردن​، وذلك بسبب انتشار فيروس الكورونا". هذا أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ في وقت سابق ان "مختبرات الوزارة أجرت 111 نموذجاً ل​حالات​ مشتبه بإصابتها في ​مستشفيات​ المحافظات المختلفة، وكانت النتائج الإيجابية 6 إصابات، موزعة في ​النجف​ و​بغداد​ وبمدينة الطب في بغداد". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية العراقية: توقيف الرحلات المباشرة مع لبنان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.