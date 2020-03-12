كورونا يجتاح أوروبا: عدد الوفيات في إيطاليا يتخطى الألف

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تخطت الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في إيطاليا الخميس عتبة الألف لتصل إلى 1016 حالة من بين أكثر من 15 ألف إصابة مسجّلة، كما أعلنت إدارة الحماية المدنية.

وسجلت 189 حالة وفاة إضافية الخميس في إيطاليا، أكثر بلد أوروبي متأثر بالفيروس، مقابل 196 الأربعاء. وتتركّز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) مع 744 حالة وفاة و8725 إصابة، تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) التي سجّلت 146 حالة وفاة و1947 إصابة، في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.

ورجّحت الحكومة البريطانية الخميس أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة المتحدة حالياً يتراوح بين خمسة آلاف و10 آلاف شخص، وسط الإعلان عن إجراءات جديدة لكبح انتشار الوباء.

وقال كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس إن هناك 590 إصابة مؤكّدة حتى الآن، لكن "من المحتمل جداً أن يكون (...) ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف قد أصيبوا".

وأضاف "نحن الآن في مسار يفيدنا بأنّنا على بعد أربعة أسابيع خلف إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس الانتقال إلى مرحلة جديدة في خطة المواجهة، بما يهدف إلى تأخير ذروة الأزمة وتخفيف الضغط عن المرافق الصحية.

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وقال أثناء مؤتمر صحافي في مقر الحكومة "إنّها أسوأ أزمة صحية عامة لهذا الجيل". وأشار إلى أنّ السلطات لا تعتزم حالياً منع التجمعات الكبيرة أو إغلاق المدارس.

وتوصي الحكومة أي شخص يعاني من أعراض، ولو خفيفة، بأن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة الانتخابية من الحكومة في توصية بعثتها إليها إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في أيار/مايو إلى الخريف، في استحقاق يشمل انتخابات رئاسة بلدية لندن، وفق تغريدة نشرتها على موقع تويتر.

وانتقد عدد من خبراء الصحة العامة طريقة تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، معتبرين أنّها غير كافية.

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