شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة: جهود الدولة في مواجهة الطقس السيئ "قوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، أن آلية عمل الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والطقس السئ تعد مجهود قوى وكبير لا يمكن أن ينكره أحد، حيث نجد أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالطقس السئ منذ أيام، وتحذير المواطنين قبلها بوقت كافى استعداد جيد من قبل مؤسسات الدولة وتوجيه كل الأدوات المتاحة لدى الدولة لمواجهة الأزمة والطقس السئ .

وقالت عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، لـ"الخليج 365"، : لا ننكر جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى المتابعة المستمرة لحكومته تجاه ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الطقس السئ وخاصة ونحن بصدد مرحلة تتسم بمضاعفة الضغوط على الحكومة الحالية نظرا لمحاربة فيروس كورونا ويعقبه إعصار وطقس سئ كل هذه عوامل ترهق مؤسسات الدولة التنفيذية ونناشد شعب مصر الذى تعودنا منه على الوقوف فى الأزمات التضامن مع الأجهزة التنفيذية والمساعدة والالتزام بالتعليمات .

وفى وقت سابق قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تفقد عدد من أحياء العاصمة، لمتابعة الأحوال الجوية، نظرا للتحذيرات المتكررة من هيئة الأرصاد في ظل هطول الأمطار، خاصة أننا محافظة ساحلية تمتد بطول 120 كيلو، و تم إعلان حالة الطوارئ.

أضاف محافظ كفر الشيخ لـ"الخليج 365" من داخل غرفة العمليات، أن جميع الأجهزة متواجدة فى الشوارع وعلى رأسها رؤساء المراكز والمدن، ويوجد تعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورجال الشرطة فى المناطق التى نتوقع تضررها، وقال المحافظ إن الحالة مستقرة فى المحافظة، ولم أشهد أى حوادث.

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ورست 600 سفينة بميناء الصيد بالبرلس، وتم منع رحلات الصيد بمياه البحر المتوسط، وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بالمحافظة، بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.