إيطاليا.. عدد الوفيات بفيروس “كورونا” يتجاوز 1000

قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، اليوم الخميس، إن عدد وفيات فيروس كورونا فى البلاد قفز بواقع 189 حالة فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 1016، أي بزيادة نسبتها 23 فى المئة.

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى إيطاليا، وهى الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أى بزيادة نسبتها 21.7 فى المئة، وهذه أكبر زيادة يومية فى عدد الحالات منذ اكتشاف التفشى فى 21 فبراير.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن هناك 1153 شخصا فى العناية المركزة.

وتتركز الوفيات والإصابات في لومبارديا “شمال” مع 744 حالة وفاة و8725 إصابة، تليها منطقة إيميليا رومانيا “شمال وسط” لتي سجلت 146 حالة وفاة و1947 إصابة، في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.