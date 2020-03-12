لماذا لم يتم النطق بالحكم في قضية عمر الراضي؟..دفاعه يوضح

بعدما كان منتظرا النطق بالحكم في ملف الصحافي عمر الراضي، اليوم الخميس، ارتأى القاضي تأجيل ذلك إلى غاية، يوم الثلاثاء المقبل.

وعلق قنديل ميلود، عن هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، عن ذلك في تصريح لـ”اليوم 24″، وقال إن “تأجيل النطق بالحكم في قضية الصحافي عمر الراضي، أمر طبيعي”.

وأضاف المحامي قنديل أن “المشرع المغربي خول للقاضي تمديد مدة المداولة، وبالتالي تأخير النطق بالحكم”، مشيرا إلى أنه “عندما تكون أمام القاضي عدة ملفات تحتاج إلى تحرير الحكم، يمكن له تأخير النطق بالحكم”.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية قضت، اليوم، بتأجيل الحكم، في قضية عمر الراضي، المتابع بتهمة “إهانة مقرر قضائي”، و”إهانة موظف”، بسبب تغريدة له على “توتير”، إلى غاية الثلاثاء المقبل.

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وكان عمر الراضي قد قال، في كلمته الأخيرة، الخميس الماضي، إنه سيذهب “لمصيره مرفوع الرأس”، مسترسلا “لا أريد أن أكون وصمة عار في حقبتي، أو ألتزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو روح تعبيري في التغريدة، وأنا مؤمن أنني غير مذنب”.

وقال عمر الراضي، خلال مثوله أمام القاضي عن التغريدة، التي يتابع على إثرها: “لم تكن في نيتي الإساءة إلى أي قاض، أقصد بالتغريدة انتقاد قساوة الأحكام الصادر ضد معتقلي حراك الريف”.

وعبر عمر الراضي عن تضامنه مع معتقلي “حراك الريف”، وقال: “أعتبرهم فخرا لهذا الوطن، فقد طالبوا بحقوق، ومع ذلك زج بهم في السجن”.