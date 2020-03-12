رسمياً.. تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري بين المغرب وإسبانيا

قرر المغرب رسمياً، اليوم الخميس، إغلاق المجال الجوي، والنقل البحري للمسافرين أمام كل الرحلات القادمة من إسبانيا، وإليها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال بلاغ رسمي، إن المملكة المغربية قررت بتشاور مع السلطات الإسبانية تعليق الرحلات الجوية، والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا، حتى أشعار آخر.

وأوضح البلاغ نفسه أن “الملك وجلالة الملك فيليبي السادس أجريا مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين، ووزراء الداخلية، والشؤون الخارجية في البلدين”.

وأضاف أن المغرب وإسبانيا البلدين الجارين والشريكين، يعملان معاً بتنسيق تام من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2968 وفق الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة الخميس، في حين تضاعف عدد الوفيات ليسجل 84 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق.