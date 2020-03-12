“كورونا” يضرب من جديد.. تأجيل قمة “السيتي” و”الريال” ومباراة هولندا وإسبانيا الودية

تقرر، بشكل رمسي، تأجيل مباراة مانشيستر سيتي وريال مدريد، لحساب منافسات عصبة الأبطال الأوروبية، بسبب الخوف من استمرار تفشي فيروس “كورنا” المستجد. وكشفت صحيفة “ماركا الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن قمة “التشامبيونزليغ” بين السيتي والريال برسم إياب ثمن نهائي أمجد الكؤوس بالقارة العجوز تقرر تأجيلها، وفق بلاغ رسمي للفريق الانجليزي. وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن المباراة الودية بين هولندا وإسبانيا، المقررة بالعاصمة الهولندية أمستردام يوم 29 مارس الجاري، طالها التأجيل بسبب الخوف من انتشار فيروس “كورونا” ليواصل تأثر مباراة كرة القدم بالفيروس.

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