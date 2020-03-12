نتنياهو يُعلن تعليقا شاملا للتعليم في المدارس والجامعات بالبلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعليق الدوام في جميع مدارس وجامعات البلاد، داعيًا إلى تشكيل حكومة طوارئ قوميّة لمُجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر أن تعليق الدوام لا يشمل "الحضانات ورياض الأطفال والتعليم الخاص"، لافتا إلى أنه "بالنسبة للصفوف 1-3 سيتم منحها حلولا ومخيّمات خاصة".