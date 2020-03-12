القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعليق الدوام في جميع مدارس وجامعات البلاد، داعيًا إلى تشكيل حكومة طوارئ قوميّة لمُجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكر أن تعليق الدوام لا يشمل "الحضانات ورياض الأطفال والتعليم الخاص"، لافتا إلى أنه "بالنسبة للصفوف 1-3 سيتم منحها حلولا ومخيّمات خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يُعلن تعليقا شاملا للتعليم في المدارس والجامعات بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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