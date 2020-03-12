شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في إيطاليا تتخطى الـ 1000 والان نبدء بالتفاصيل

تخطت الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ في إيطاليا الخميس، عتبة الألف لتصل إلى 1016 حالة من بين أكثر من 15 ألف إصابة مسجّلة.

وأعلنت إدارة الحماية المدنية الإيطالية أن 189 حالة وفاة إضافية سجلت اليوم في إيطاليا، أكثر بلد أوروبي متأثر بالفيروس، مقابل 196 الأربعاء.

وتتركّز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) مع 744 حالة وفاة و8725 إصابة، تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) التي سجّلت 146 حالة وفاة و1947 إصابة، في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.