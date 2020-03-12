شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تستنجد بصندوق النقد : ساعدونا بـ 5 مليارات دولار لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأسفر التفشي المتزايد في إيران، أكثر الدول تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط، عن مقتل 429 شخصا وإصابة 10075. وألحق أضرارا بالشركات الإيرانية وسيؤثر على صادراتها شبه المعدومة للنفط بعد أن أغلقت العديد من الدول المجاورة والشركاء التجاريين حدودهم. وأعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع. وكتب ظريف "طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور".
وكتب عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني على موقع إنستجرام إنه "طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا".
وتضرر الاقتصاد الإيراني بالفعل من العقوبات الأمريكية التي تحد من صادرات النفط والغاز الحيوية بالنسبة لإيرادات الحكومة. وقال محللون إن تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس والإغلاق المستمر للحدود من المتوقع أن يؤدي إلى انكماش هذا العام.
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