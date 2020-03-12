شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: عزل منزلي للعائدين من أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الإدارة تطلب من كل المواطنين الأمريكيين العائدين من أوروبا القارية إلى الخضوع للحجر المنزلي مدة 14 يوما.

وقال بنس : "سوف نفحص كل الأمريكيين العائدين .. ونطلب أن يخضعوا أنفسهم للحجر الطوعي لمدة 14 يوما".

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة حظر على السفر على الأشخاص الذين هم ليسوا من المواطنين الأمريكيين الذين قضوا فترة مؤخرا في منطقة شنجن.