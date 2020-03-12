شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: عزل منزلي للعائدين من أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
ذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الإدارة تطلب من كل المواطنين الأمريكيين العائدين من أوروبا القارية إلى الخضوع للحجر المنزلي مدة 14 يوما.
وقال بنس : "سوف نفحص كل الأمريكيين العائدين .. ونطلب أن يخضعوا أنفسهم للحجر الطوعي لمدة 14 يوما".
ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة حظر على السفر على الأشخاص الذين هم ليسوا من المواطنين الأمريكيين الذين قضوا فترة مؤخرا في منطقة شنجن.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: عزل منزلي للعائدين من أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.