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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الموت يغيب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
غيب الموت اليوم الخميس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وفي ما أفادت به وسائل اعلام عربية .
والمغفور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد 1939، ولد بمدينة المحرق وألتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963.
عمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى العام 1968، ثم انتقل في العام 1968 الى الحرس الوطني انذاك كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976،ثم عين وكيلا لوزارة الاعلام منذ العام 1976 وحتى العام 1988.
تقلد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام 1988 بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا، تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.
كما ان المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة كان رائدا في كتابة القصيدة الشعبية، التي كانت رافدا لنجاح الاغنية البحرينية، وله مساهمات ادبية وشعرية وثقافية.
حصل المغفور له باذن الله تعالى على عدة اوسمة وجوائز تقديرية منها، وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الاولى، وسام البحرين من الدرجة الاولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، الوسام الفضي من اللجنة الاولمبية الدولية، وسام التميز الاولبي الذهبي.
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