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الكويت تلوح بإبعاد غير الملتزمين صحيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

حذرت مصادر أمنية كويتية مطلعة من أن وزارة الداخلية تدرس إبعاد من لا يلتزمون من المقيمين بالتعليمات الصحية إبعادا إداريا، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة استدعاء جميع المقيمين الذين دخلوا البلاد منذ 27 فبراير الماضي لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن المصادر القول: إن الأمن الصحي خط أحمر، والتعليمات الصادرة واضحة وصريحة وتنص على عدم التهاون مع أي مقيم لا يلتزم بشروط الحجر الصحي، مشددة على أن جميع من دخلوا البلاد خلال الفترة المحددة معروفون ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية. وأضافت أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة على أعلى المستويات في هذا الجانب، وأن «الصحة» ستمد «الداخلية» بأسماء من راجعوا المراكز الصحية خلال الفترة المحددة لهم، لتطابقها بأسماء من دخلوا البلاد، وإذا تبين وجود أي مقيم لم يراجع مراكز الفحص فسيوضع «بلوك» على إقامته، وتعميم اسمه في قائمة المطلوبين، وعند ضبطه سيحول مباشرة إلى سجن الإبعاد، ويبعد عن البلاد.

وكشف مصدر مسؤول أن إجمالي الركاب القادمين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى أمس الأول بلغ نحو 235 ألف مواطن ومقيم على متن نحو 1844 رحلة جوية قادمة، موضحا أن 70% من إجمالي القادمين هم من الوافدين، بما يعادل نحو 165 ألف وافد، قد يشملهم الفحص الإلزامي جميعا.