شكرا لقرائتكم بورصة لندن تنهار بنسبة تفوق 10% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انهارت بورصة لندن بنسبة فاقت الـ10%، اليوم الخميس.

وكانت تبخرت أكثر من 130 مليار جنيه استرليني (170 مليار دولار أميركي) من بورصة لندن خلال دقائق معدودة الاثنين الماضي الذي نعت بـ"اليوم الأسود"، وذلك على وقع تصاعد وتيرة المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" والتراجع الحاد في أسعار النفط.

وهوت مؤشرات الأسواق، اليوم الخميس، خاصة أسهم شركات الطيران الأوروبية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع حركة الطيران بين الولايات المتحدة وأوروبا باستثناء بريطانيا لمدة ثلاثين يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.

شملت الخسائر شركات قطاع الرحلات والترفيه أيضا والتي انخفضت بأكثر من 10%.

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وهبط سهم شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" بنسبة 11.4% في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، كما هبط سهم "آير شاتل النرويجية" 16%.

وبلغت خسائر سهم الخطوط الجوية البريطانية 10.7%، قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر إلى 4.4%.

وتراجع سهم لوفتهانزا بنسبة 6.99%، إلى مستوى 9.48 يورو، فيما هوى سهم شركة IAG بنسبة 7.28%.

كذلك قال ترمب إنه سيتم تأجيل تحصيل الضرائب على الأفراد والشركات لدعم السيولة في الأسواق، مضيفا أنه سيطلب توفير قروض بقيمة خمسين مليار دولار بفائدة منخفضة لدعم الشركات الصغيرة.