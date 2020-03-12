دياب عرض مع وفد من البنك الدولي مشاريع مشتركة وترأس اجتماعا ماليا

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في السراي الحكومي، اجتماعا حضره نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، ​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​، و​السياحة​ والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، وفد من ​البنك الدولي​ برئاسة مديره الإقليمي ساروج كومار جاه، وتم عرض للمشاريع المشتركة مع البنك الدولي.

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ثم ترأس دياب اجتماعا حضره إلى الوزراء عكر ونعمة ونجم، وزير ​البيئة​ والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، والأمين العام لمجلس الوزراء ​محمود مكية​ والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، إضافة إلى عدد من المستشارين الماليين والقانونيين، وخصص الإجتماع لمتابعة الشأن المالي.

بعد ذلك، استقبل دياب وفدا من موظفي ​الجمارك​، ضم: أحمد يونس، سحر زيات، وجوانا رمضان.

وسلم الوفد دياب مذكرة طالبت ب"إقرار مرسوم الترفيع العالق، نظرا إلى النقص الحاصل في عدد موظفي الجمارك.