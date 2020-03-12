دياب عرض مع وفد من البنك الدولي مشاريع مشتركة وترأس اجتماعا ماليا

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي، اجتماعا حضره نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: العدل ماري كلود نجم، التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الاقتصاد راوول نعمه، والسياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، وفد من البنك الدولي برئاسة مديره الإقليمي ساروج كومار جاه، وتم عرض للمشاريع المشتركة مع البنك الدولي.
ثم ترأس دياب اجتماعا حضره إلى الوزراء عكر ونعمة ونجم، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، إضافة إلى عدد من المستشارين الماليين والقانونيين، وخصص الإجتماع لمتابعة الشأن المالي.
بعد ذلك، استقبل دياب وفدا من موظفي الجمارك، ضم: أحمد يونس، سحر زيات، وجوانا رمضان.
وسلم الوفد دياب مذكرة طالبت ب"إقرار مرسوم الترفيع العالق، نظرا إلى النقص الحاصل في عدد موظفي الجمارك.
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