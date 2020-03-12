مصلحة الليطاني: الفرق الفنية تعمل على إصلاح عطل خط ألاولي مركبة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "العاصفة الهوائية تسببت بعطل على خط ألاولي - مركبة 66 ك.ف، في منطقة جزين بسبب اقتراب الخطوط من بعضها وتشغيل الحمايات الكهربائية"، مشيرة إلى أن "الفرق الفنية عملت على إصلاح العطل والتأكد من سلامة الخطوط، وهي تقوم حاليا بإعادة تشغيل معمل عبد العال، بعد ربط الخط".
من جهة أخرى، أعلنت المصلحة الوطنية أنه "بناء على طلب مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان، وبالنظر إلى ارتفاع مخزون بحيرة القرعون، قررت وبالتوافق مع مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان زيادة إنتاج معمل عبد العال الى قدرة 25 ميغاواط".
وأعلنت المصلحة الوطنية في بيان آخر، أنها تقدمت ب"شكوى أمام وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والنيابة العامة التمييزية ضد بلدية صير الغربية ورئيسها وأحد أعضاء المجلس البلدي لإقدام البلدية على تفريغ الشاحنات المحملة بالصرف الصحي في مجرى شتوي يصل الى نهر الليطاني. وطلبت اتخاذ التدابير المستعجلة لإيقاف تفريغ الصرف الصحي لمنع تفاقم الضرر واتخاذ الاجراء بحجز الشاحنة".
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