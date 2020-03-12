نديم الجميل: حزب الله يعارض و يعرقل الحلول لأنها قد تحدّ من هيمنته

لفت النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​حزب الله​ يعارض بشراسة و يُشيطن ​صندوق النقد​ الدولي، في حين ولية امره ​ايران​ تتوسّل صندوق النقد لاعطائها 5 مليار ​دولار​ لمكافحة ​الكورونا​"، معتبرا أن "هذا ليس الا دليل ان حزب الله يعارض و يعرقل الحلول لأنها قد تحدّ من هيمنته. يتصرف دفاعاً عن مصالحه الشخصية، لا عن مبدأ و لا عن البلد".

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