مستشفى بيروت الحكومي: الإضراب يستثني العمل بأقسام كورونا والطوارىء وغسيل الكلى وعلاج السرطان

أعلنت إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي​، في بيان، ان "الإضراب الذي دعت اليه يستثني العمل في أقسام المستشفى الحيوية كأقسام ​كورونا​ والطوارىء، وغسيل الكلى، وعلاج ​السرطان​"، مشيرة الى ان "رواتب العاملين يتم دفعها بانتظام من غير تأخير، وهذا الأمر ينطبق على السنوات الخمس الأخيرة"، موضحة أن "المطلب الأساسي للاضراب هو تحصيل ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي أقرت العام الماضي، ولم تطبق في المستشفى بسبب عدم قيام ​وزارة الصحة​ بتقديم مساهمة موازية للمساهمة التي قدمتها إلى ​المستشفيات الحكومية​ الأخرى، مما مكنها من دفع السلسلة لعامليها".

ولفتت إلى أن "الإدارة تتفهم مطالب العاملين وتدعمها، وإن كانت لا تتفق معهم على الأسلوب أو التوقيت، ولقد قامت الإدارة برفع الصوت عالياً للمسؤولين لإنصاف العاملين، نظراً إلى الجهود الجبارة التي تبذل، في وقت لم تصل بقية القطاع الاستشفائي إلى الجهوزية المطلوبة"، مؤكدة أن "​المستشفى الحكومي​ مستمر في تحمل مسؤولياته تجاه أهله في مكافحة كورونا".