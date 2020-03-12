مؤسسة مياه بيروت: إصلاح العطل في قسطل الضبية وعودة المياه بشكل تدريجي

أعلنت مؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل لبنان في بيان عن إنجاز فرق الطوارئ التابعة لها إصلاح القسطل المكسور في محطة الضخ ب​الضبية​ والذي تطلب ثماني وأربعين ساعة متواصلة، متقدمة من المشتركين في منطقة بيروت الكبرى بالاعتذار عن اضطرارها لقطع ​المياه​ عنهم بضعة أيام.

وأكدت أن ضخ المياه بدأ وعادت التغذية تدريجًا إلى المشتركين حتى تشمل الجميع صباح غد كأبعد تقدير، وذلك ريثما تمتلئ الخزانات التي يتم ضخ المياه منها وكذلك بالنسبة لشبكات الإمداد، مشيرة الى أنه رغم الإقفال القسري بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة من وباء ​كورونا​ المستجد، مستمرة بمهامها الأساسية في تأمين المياه لكل المشتركين وإصلاح الأعطال من دون أي تأخير".