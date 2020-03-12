مرتضى: خليتا أزمة في الزراعة والثقافة لاحتواء انتشار كورونا

عقد وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ سلسلة لقاءات مع المديرين العامين في الوزارتين، في حضور رؤساء المصالح والمعنيين لتدارس الخطوات الواجب تنفيذها درءا لأي أخطار محتملة، في إطار الاجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، عملا بقرار ​مجلس الوزراء​ في جلسته الأخيرة.

وخرج اللقاء بترجمة عملية لمواد القرار 42/2020 لناحية "الدوامات الاستثنائية للموظفين، بما لا يعطل سير العمل في المرفق العام، ووضع خطة شاملة للتدابير الضرورية للوقاية ضمن أطر تضمن الاستمرار بالانتاجية المرجوة".

وأكد مرتضى "متابعة ​تفاصيل​ العمل في كلتا الوزارتين على مدار ​الساعة​"، مشددا على "ضرورة عدم تأخير معاملات المواطنين وتسهيل أمورهم كافة، من دون إغفال اهتمام الموظفين بإجراءات ​الوقاية​ حرصا عليهم في مختلف المصالح والدوائر وعائلاتهم على حد سواء".