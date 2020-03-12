التحكم المروري: لعدم ركن المركبات بالقرب من الاشجار او اللوحات الاعلانية عند حصول رياح قوية

دعت ​غرفة التحكم المروري​، المواطنين الى "عدم ركن مركباتهم بالقرب من الاشجار او ​اللوحات الاعلانية​ او أية اشياء آيلة للسقوط، عند حصول رياح قوية"، مشيرة الى"ضرورة توخي الحذر اثناء ​القيادة​ حرصاً على السلامة". إضغط للمزيد

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