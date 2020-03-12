سامي الجميّل: الوقاية هي الأساس فاحمي نفسك وأحبائك

أكد رئيس حزب ​الكتائب​ اللبنانية النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الوقاية​ هي الأساس، فاحمي نفسك وأحبائك وافعل مثل جويس، واجلس في المنزل واجعل ايديك نظيفة".

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