قائد الجيش عرض الأوضاع مع وفد من منظمة الـUNDP

التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، وفداً من منظمة (UNDP) ضم كلاً من سيلين مايرود، محمد صالح وفادي أبو المنى، وتمّ التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وخاصة التعاون بين هذه المنظمة والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.
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