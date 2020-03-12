قائد الجيش عرض الأوضاع مع وفد من منظمة الـUNDP

التقى قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، وفداً من منظمة (UNDP) ضم كلاً من سيلين مايرود، ​محمد صالح​ و​فادي أبو المنى​، وتمّ التداول في الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة، وخاصة التعاون بين هذه المنظمة والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة ب​الألغام​. إضغط للمزيد

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